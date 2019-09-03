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В Иерусалиме создали уникальное антибактериальное покрытие 

Yellmed 1 час назад
Создано уникальное антибактериальное покрытие
Фото: Yellmed
Имплант для организма — инородное тело, и без него не обойтись, если нужно заменить кость или восстановить сосуд. Но искусственный материал сложно «уживается» с натуральными тканями. Поэтому риск появления инфекций высок, пишет meddaily.ru со ссылкой на Xinhua.
Предотвратить размножение микроорганизмов способно инновационное покрытие. Особые частицы цинка обладают антибактериальным эффектом, а гидроксиапатит способствует абсорбции импланта.
В составе покрытия есть вещества с положительным зарядом, которые хорошо притягиваются к отрицательно заряженному импланту. Это помогает компонентам равномерно распределиться по имплантам с самой сложной конфигурацией. Специалисты отмечают, что к соединению можно добавить лекарственное или способствующее росту вещество.
Эксперты проверили изобретение на поверхности из титана: при наличии покрытия размножения бактерий не наблюдалось. Сама разработка никак не влияла на процесс роста клеток, что говорит о ее безопасности.
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Новости , Синьхуа
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