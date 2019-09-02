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Родители не замечали шуруп в носу ребенка целый год 

360tv.ru + ещё 3 10 часов назад
Родители не замечали шуруп в носу ребенка целый год
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Врачи хирургического отделения Клинской городской больницы доставил из носа пятилетнего ребенка инородный предмет. Его случайно обнаружили при медицинском осмотре.
Предмет оказался шурупом. По словам врачей, он находился в носу ребенка в течение года. Родители травму не замечали.
«С большими техническими трудностями металлический шуруп был извлечен из носа. Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится в Клинской детской городской больнице под наблюдением специалистов», — отметила исполняющая обязанности главного врача Клинской городской больницы Ольга Стебловская.
По словам медика, небольшие предметы — пуговицы, бусины, пища, насекомые — могут попасть в носовой ход у ребенка как случайно, так и осознанно. Главное обнаружить деталь и как можно быстрее извлечь ее самостоятельно или у отоларинголога. Вовремя извлеченный предмет поможет избежать воспаления, возникновения ринолита и опускания его в средние отделы или глотку. Если ребенок проглотил инородное тело, может возникнуть дыхательная недостаточность, удушье или бронхиальная обструкция. Основные симптомы, на которые нужно обратить внимание: тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна.
«Я призываю родителей внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы. Если же вы заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует в срочном порядке обратиться к врачу», — добавила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.
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Новости , Татьяна Мухтасарова
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