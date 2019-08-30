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Россияне стали меньше болеть сифилисом 

Lenta.ru + ещё 8 30 августа 2019
Россияне стали меньше болеть сифилисом
Фото: Lenta.ru
Минздрав зафиксировал снижение заболеваемости сифилисом в России за последние 18 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование министерства.
Так, в 2018 году уровень заболеваемости составил 16,5 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с 2000 годом этот показатель снизился почти в 10 раз — тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тысяч населения. В 2018 году сифилис диагностировали 24,5 тысячам человек по всей стране, а в 2000 году его обнаружили у 239,9 тысяч пациентов.
По итогам прошлого года наивысшая заболеваемость зафиксирована в Туве — там на 100 тысяч населения пришлось 43,5 случая сифилиса. Далее идет Иркутская область — 33,7 случая, Приморский край — 31,6, Республика Алтай — 31,6, а также Калужская область — 31,4.
Наименьший уровень заболеваемости отметили в Калмыкии — 2,5 случая на 100 тысяч населения. Также невысокий уровень заболеваемости сифилисом отмечен в Костромской области (3,3), республиках Карелия (3,7), Коми (3,8) и Дагестан (3,8).
Снижение заболеваемости сифилисом в последние годы связано с эффективной профилактикой заболевания, а также повышением уровня медицинской грамотности населения, объяснил главный внештатный специалист Минздрава по дерматологии и косметологии Николай Потекаев. «В частности, развитие профилактики ВИЧ-инфекции тоже повлияло на снижение заболеваемости сифилисом (прежде всего пропаганда использования презервативов)», — объяснил он.
Ранее стало известно, что в 2018 году в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае существенно выросла заболеваемость ВИЧ. Всего в прошлом году в России выявили почти 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их стало на 16 процентов больше по сравнению с 2017 годом. На втором месте по числу новых случаев ВИЧ — Кемеровская область, 165 человек на 100 тысяч населения.
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Новости , Николай Потекаев , Минздрав РФ
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