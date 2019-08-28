Отпиленную руку пришили к паху пациента

Британские врачи пришили пальцы пациента к паху, чтобы восстановить его кисть, которая была рассечена надвое циркулярной пилой. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

В мае 46-летний столяр Энтони Леллиотт (Anthony Lelliott) из английского города Уолтон-на-Темзе, графство Суррей, ремонтировал пол и случайно распилил левую ладонь, отрезав себе большой, указательный и средний пальцы. Его доставили в больницу Святого Георгия, которая находится на юге Лондона.

Врачи решили пожертвовать средним пальцем, который после травмы утратил стабильность и чувствительность. Его кости и кожу планировали использовать для реконструкции поврежденной кисти наряду с нервными волокнами и венами, пересаженными с предплечья и ступни.

Недостающую кожу взяли с паха пациента. Чтобы прооперированная область обросла новой кожей, к ней пришили кисть пациента. Через две недели ее отделили от паха, после чего восстановление пальцев было завершено.

Операция продолжалась 17 часов. Пластический хирург Роджер Адлард (Roger Adlard) назвал случай Леллиотта самым сложным за свою карьеру. «Многие хирурги решили бы, что такого рода повреждение уже невозможно исправить», — утверждает он.

В марте сообщалось, что житель Австралии случайно распилил себе лицо бензопилой и самостоятельно добрался до больницы. Команда хирургов незамедлительно прооперировала его, наложила швы и вставила в раздробленную челюсть специальную металлическую пластину.