Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отпиленную руку пришили к паху пациента 

Lenta.ru 3 часа назад
Британские врачи пришили пальцы пациента к паху, чтобы восстановить его кисть, которая была рассечена надвое циркулярной пилой. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
В мае 46-летний столяр Энтони Леллиотт (Anthony Lelliott) из английского города Уолтон-на-Темзе, графство Суррей, ремонтировал пол и случайно распилил левую ладонь, отрезав себе большой, указательный и средний пальцы. Его доставили в больницу Святого Георгия, которая находится на юге Лондона.
Врачи решили пожертвовать средним пальцем, который после травмы утратил стабильность и чувствительность. Его кости и кожу планировали использовать для реконструкции поврежденной кисти наряду с нервными волокнами и венами, пересаженными с предплечья и ступни.
Недостающую кожу взяли с паха пациента. Чтобы прооперированная область обросла новой кожей, к ней пришили кисть пациента. Через две недели ее отделили от паха, после чего восстановление пальцев было завершено.
Операция продолжалась 17 часов. Пластический хирург Роджер Адлард (Roger Adlard) назвал случай Леллиотта самым сложным за свою карьеру. «Многие хирурги решили бы, что такого рода повреждение уже невозможно исправить», — утверждает он.
В марте сообщалось, что житель Австралии случайно распилил себе лицо бензопилой и самостоятельно добрался до больницы. Команда хирургов незамедлительно прооперировала его, наложила швы и вставила в раздробленную челюсть специальную металлическую пластину.
Последние новости
Названы богатейшие семьи России МВД одобрило идею блокировать деньги россиян В Новосибирске на людей обрушилась стена строящегося здания
Комментарии20
Новости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые засоряют сосуды
5 симптомов дефицита кальция
Мужчина пережил удар молнии, но умер от навоза
Девушка упала с высоты 25 метров и выжила
Богатая цинком диета может защитить от пневмонии
Видео
10:07
Флюорография и Чернобыль: все о радиации
ЗОЖ
02:19
Насколько опасна заплесневевшая еда
Болезни и лекарства
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
03:10
Почему из аптек пропадают дешевые медикаменты
Новости
02:42
О каких болезнях рассказывают глаза
ЗОЖ Народная медицина
00:43
Врачи отказали россиянке в помощи
Новости
03:18
Пятна на коже, которые обязательно нужно проверить
Наука ЗОЖ
04:12
Когда тропические комары начнут заражать россиян
Новости Наука
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение