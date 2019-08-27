Изъятый у россиянки ребенок умер в детском доме

Следователи проверяют информацию о смерти в подмосковном детском доме шестилетнего ребенка, изъятого из семьи в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Следователи намерены опросить персонал детского дома, а также родителей умершего ребенка.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ сообщили, что ребенка зовут Владислав, он болен ДЦП и судорожной эпилепсией. Его отобрали у матери Юлии Журавлевой в 2017 году, ее заподозрили в растлении ее несовершеннолетних детей. Единственный свидетель по делу — гражданин Узбекистана, нелегально находящийся в России, — признался, что его вынудили оговорить женщину под угрозой выдворения. Журавлева находится в СИЗО , органы опеки не сообщили о смерти мальчика ни ей, ни отцу ребенка.

О смерти Владислава стало известно случайно, когда его отец позвонил в приют и узнал известие. Органы опеки отказали ему и Журавлевой в получении ребенка. Как утверждают в Ассоциации, чиновники незаконно удерживают еще двух несовершеннолетних детей, отобранных у семьи.

В июле в реке Реж в Свердловской области во время экскурсии утонул 12-летний подросток из детского дома. Уточняется, что ЧП произошло в районе села Арамашево Алапаевского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».