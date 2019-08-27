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Изъятый у россиянки ребенок умер в детском доме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Следователи проверяют информацию о смерти в подмосковном детском доме шестилетнего ребенка, изъятого из семьи в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
Следователи намерены опросить персонал детского дома, а также родителей умершего ребенка.
В Ассоциации родительских комитетов и сообществ сообщили, что ребенка зовут Владислав, он болен ДЦП и судорожной эпилепсией. Его отобрали у матери Юлии Журавлевой в 2017 году, ее заподозрили в растлении ее несовершеннолетних детей. Единственный свидетель по делу — гражданин Узбекистана, нелегально находящийся в России, — признался, что его вынудили оговорить женщину под угрозой выдворения. Журавлева находится в СИЗО, органы опеки не сообщили о смерти мальчика ни ей, ни отцу ребенка.
О смерти Владислава стало известно случайно, когда его отец позвонил в приют и узнал известие. Органы опеки отказали ему и Журавлевой в получении ребенка. Как утверждают в Ассоциации, чиновники незаконно удерживают еще двух несовершеннолетних детей, отобранных у семьи.
В июле в реке Реж в Свердловской области во время экскурсии утонул 12-летний подросток из детского дома. Уточняется, что ЧП произошло в районе села Арамашево Алапаевского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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