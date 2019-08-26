Мужчина 30 лет жил с червем в мозге

В китайской провинции Цзянси медики извлекли из мозга пациента червя длиной 10 сантиметров, рассказывает новостной портал AsiaOne.

59-летний мужчина три десятилетия страдал от мучительных головных болей и безуспешно пытался найти причину такого недуга.

Первый приступ случился в 1989 году во время игры в карты — внезапно у него затряслись конечности, изо рта пошла пена и помутилось сознание.

Родственники отвезли больного в местную больницу, где ему диагностировали эпилепсию и назначили лечение.

Прием медикаментов не помог, и мужчина по-прежнему испытывал головную боль и жаловался на периодические приступы.

Кадр Youtube

Но он надеялся, что со временем симптомы пройдут. В 2015 году деревню больного охватил пожар. Во время тушения китаец перенес очередной серьезный приступ.

Повторные обращения к врачам не давали результата — каждый раз ему ставили тот же диагноз.

Только в июле 2019 года доктора назначили пациенту анализ крови и МРТ, что наконец позволило обнаружить в его мозге паразита. Хирурги успешно прооперировали мужчину и извлекли 10-сантиметрового червя.

Врачи предположили, что паразит мог попасть в организм, когда китаец пил воду из природного источника, не прокипятив ее перед употреблением.