Ученые доказали: гипертония ведет к слабоумию

По словам ученых, с возрастом объем головного мозга уменьшается у тех, кто долгое время страдал от повышенного артериального давления.

Эксперты из колледжа Лондона провели исследование с участием 500 человек 1946 года рождения. Специалисты изучали давление пациентов, а также сканировали их мозг. Таким образом, медики пришли к выводу, что после тридцати лет необходимо регулярно измерять давление и вовремя обращаться к врачу. В противном случае, как отмечают ученые, риск развитие деменции увеличится в разы. Об этом пишет Утро.ру.

Как ранее сообщалось, по данным Минздрава, психозы, слабоумие и умственная отсталость стали все реже беспокоить россиян. Как отмечает ведомство, заболеваемость слабоумием сократилась на 35%. Эксперты рассказали, что в 2000 году впервые в жизни установили такой диагноз, а пациентов взяли под диспансерное наблюдение. Если тогда, по данным Минздрава, количество людей, страдающих психозами, составляло 27,8 случая на 100 тысяч человек, то в 2018 году снизилось до 20,5 случаев.