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В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: Reuters
Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
"Департаменту общественного здравоохранения штата Иллинойс стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием", — говорится на сайте ведомства.
По информации департамента, за последнюю неделю в Иллинойсе удвоилось число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, куривших электронные сигареты — в общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.
В сообщении не уточняется, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ этого не исключают.
В понедельник американский Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) сообщил, что медицинские власти США расследуют случаи легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. Как говорится в заявлении, вспышка заболеваний коснулась, в основном, юношей и молодых людей. Специалисты CDC изучают возникшую проблему с департаментами здравоохранения штатов Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота. Еще ряд штатов обратился в ведомство по поводу возможных, но еще неподтвержденных случаев болезней, связанных с вейпингом.
Всего в США с 28 июня по 15 августа были зафиксированы 94 случая легочных болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, причем 30 из них в Висконсине.
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