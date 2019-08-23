Мужчина получил разряд тока в шесть тысяч вольт и выжил

В Мурманске электромонтажник получил удар током в шесть тысяч вольт. Работник выжил после полученных повреждений. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Следственный комитет России.

Во время работы с током, электрик не надел нужную экипировку. Мужчина также не проверил напряжение в кабелях.

Из-за допущенных ошибок случилась авария. Работников откинула резкая вспышка света. Несчастный случай попал на кадры видеозаписи.

Пострадавший получил 60% ожогов тела. Сейчас он находится в больнице под присмотром медиков.