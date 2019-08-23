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Мужчина получил разряд тока в шесть тысяч вольт и выжил 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: СУ СК по Мурманской области
В Мурманске электромонтажник получил удар током в шесть тысяч вольт. Работник выжил после полученных повреждений. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Следственный комитет России.
Во время работы с током, электрик не надел нужную экипировку. Мужчина также не проверил напряжение в кабелях.
Из-за допущенных ошибок случилась авария. Работников откинула резкая вспышка света. Несчастный случай попал на кадры видеозаписи.
Пострадавший получил 60% ожогов тела. Сейчас он находится в больнице под присмотром медиков.
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