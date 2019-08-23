Онищенко не верит в угрозы тропических лихорадок

Сообщения об угрозе эпидемий тропических лихорадок в России из-за комаров — «ненаучные и безответственные». Такого мнения придерживается первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко , сообщило агентство Ura.ru.

Он подтвердил, что в России первые случаи лихорадки Западного Нила зарегистрированы в 2009 году. Под контролем также находятся вирусы Зика и Чикунгуньи. Меняется климат, существуют и другие факторы, из-за которых распространяются инфекции. Тем не менее ситуация находится под контролем.

Ранее врачи распространили информацию об эпидемии тропических лихорадок в стране. Однако, по мнению Онищенко, эти заявления — «неграмотные и ненаучные», они не имеют ничего общего с реальностью. Кроме того, медики говорили, что хватит одного укуса насекомого для начала вспышки эпидемии. Как отметил экс-глава Роспотребнадзора, это слова человека, который «вообще не разбирается в теме».