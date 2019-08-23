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Онищенко не верит в угрозы тропических лихорадок 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сообщения об угрозе эпидемий тропических лихорадок в России из-за комаров — «ненаучные и безответственные». Такого мнения придерживается первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, сообщило агентство Ura.ru.
Он подтвердил, что в России первые случаи лихорадки Западного Нила зарегистрированы в 2009 году. Под контролем также находятся вирусы Зика и Чикунгуньи. Меняется климат, существуют и другие факторы, из-за которых распространяются инфекции. Тем не менее ситуация находится под контролем.
Ранее врачи распространили информацию об эпидемии тропических лихорадок в стране. Однако, по мнению Онищенко, эти заявления — «неграмотные и ненаучные», они не имеют ничего общего с реальностью. Кроме того, медики говорили, что хватит одного укуса насекомого для начала вспышки эпидемии. Как отметил экс-глава Роспотребнадзора, это слова человека, который «вообще не разбирается в теме».
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Новости , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Ura.ru
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