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Комары принесли в Россию смертельно опасные лихорадки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Росиян предупредили о смертельных тропических болезнях. Об этом СМИ сообщили эпидемиологи.
Оказалось, что комары-переносчики тропических болезней уже распространились вдоль Черноморского побережья России, но в дальнейшем есть угроза что они долетят и до центральной части страны.
Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Угроза может стать еще масштабнее, потому как один укушенный комаром-переносчиком турист может распространить эпидемию по всему региону.
"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.
Укусы комаров-переносчиков могут привести к смертельно опасным лихорадкам Чикунгунья, Денге, Зика, а также желтой лихорадке.
Кроме того, такие комары могут переносить личинки нитчатых червей, которые поражают внутренние органы человека.
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Новости , Роспотребнадзор
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