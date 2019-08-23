Комары принесли в Россию смертельно опасные лихорадки

Росиян предупредили о смертельных тропических болезнях. Об этом СМИ сообщили эпидемиологи.

Оказалось, что комары-переносчики тропических болезней уже распространились вдоль Черноморского побережья России, но в дальнейшем есть угроза что они долетят и до центральной части страны.

Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Угроза может стать еще масштабнее, потому как один укушенный комаром-переносчиком турист может распространить эпидемию по всему региону.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

Укусы комаров-переносчиков могут привести к смертельно опасным лихорадкам Чикунгунья, Денге, Зика, а также желтой лихорадке.

Кроме того, такие комары могут переносить личинки нитчатых червей, которые поражают внутренние органы человека.