Названо преимущество полных людей над худыми

Люди с избыточным весом легче переносят аномальную жару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад российских ученых «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы».

В исследовании отмечается, что избыточная масса тела не только не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары, но наоборот, позволяет легче пережить это ненастье.

Ученые поясняют, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому, когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, жировая прослойка мешает прохождению тепла.

В 2003 году аномальная жара в Европе привела к гибели более 70 тысяч человек, а жара в России 2010 года — к смерти 56 тысяч человек. Кроме того, июль текущего года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

В июле были опубликованы результаты исследования Университета Невады в США, согласно которому повышение температуры воздуха до 40 градусов Цельсия сделает асфальт достаточно горячим для получения ожогов второй степени на коже человека за несколько секунд. В группу риска входят люди, испытывающие проблемы с мобильностью, маленькие дети, а также люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях.