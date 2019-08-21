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Названо преимущество полных людей над худыми 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Люди с избыточным весом легче переносят аномальную жару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад российских ученых «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы».
В исследовании отмечается, что избыточная масса тела не только не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары, но наоборот, позволяет легче пережить это ненастье.
Ученые поясняют, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому, когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, жировая прослойка мешает прохождению тепла.
В 2003 году аномальная жара в Европе привела к гибели более 70 тысяч человек, а жара в России 2010 года — к смерти 56 тысяч человек. Кроме того, июль текущего года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
В июле были опубликованы результаты исследования Университета Невады в США, согласно которому повышение температуры воздуха до 40 градусов Цельсия сделает асфальт достаточно горячим для получения ожогов второй степени на коже человека за несколько секунд. В группу риска входят люди, испытывающие проблемы с мобильностью, маленькие дети, а также люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях.
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