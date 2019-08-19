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Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма 

Популярная механика + ещё 2 16 часов назад
Фото: Популярная механика
В Великобритании наркологи подвели первые результаты исследования эффективности экстази для борьбы с алкоголизмом. Учёные отметили, что MDMA проявил себя лучше, чем обычные методы лечения, которые используются сегодня в медицине, сообщает The Guardian.
Психиатр-нарколог и старший научный сотрудник Имперского колледжа в Лондоне доктор Бен Сесса, под руководством которого шло исследование, подчеркнул, что в Великобритании 80% людей возвращаются к употреблению спиртных напитков в течение трёх лет после лечения алкогольной зависимости. Среди тех пациентов, кто употреблял MDMA в сочетании с психотерапией, рецидив отмечен только у 10%.
"По итогам 9-месячного наблюдения за теми, кто прошёл курс лечения, мы можем отметить следующее. Из 11 наших пациентов 1 человек вернулся к тому же уровню употребления алкоголя, что был до начала лечения, 5 человек полностью отказались от алкогольных напитков и ещё 5 человек выпивают один-два раза в неделю, что позволяет нам назвать их избавившимися от алкоголизма", — пояснил Бен Сесса.
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Первый этап исследования показал, что терапия безопасна. 8-недельный курс лечения включает в себя работу с психиатром и психологом, а также приём под контролем специалистов мощных доз MDMA на 3-й и 6-й неделях. Результаты показали отсутствие зависимости от экстази, а также возникновения синдрома отмены при резком отказе от MDMA.
Сейчас учёным предстоит сравнить полученные данные с информацией от контрольной группы, в которой алкоголики принимали плацебо, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность экстази в борьбе с алкогольной зависимостью.
Напомним, MDMA использовался в качестве легального лекарственного средства, отпускаемого по рецепту, для повышения эффективности психотерапии в США с 1970 по 1985 год и в Швейцарии до 1993 года. В последние годы терапия с помощью экстази широко изучается как средство лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В настоящее время производство, хранение, транспортировка и распространение MDMA запрещены и считаются уголовным преступлением.
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Новости , The Guardian
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