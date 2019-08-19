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Пять правил предотвращения инсульта головного мозга посоветовали специалисты 

Аргументы Недели 37 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие действия надо предпринять, чтобы избежать инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в посте, выложенном в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», для профилактики инсульта необходимо:
1. контролировать уровень артериального давления;
2. ограничить себя в употреблении соли;
3. принимать прописанные докторами лекарства при наличии ишемической болезни сердца;
4. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;
5. отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни.
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