Пять правил предотвращения инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие действия надо предпринять, чтобы избежать инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в посте, выложенном в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в « Яндекс . Дзен», для профилактики инсульта необходимо:

1. контролировать уровень артериального давления;

2. ограничить себя в употреблении соли;

3. принимать прописанные докторами лекарства при наличии ишемической болезни сердца;

4. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;

5. отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни.