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Пятнышко над губой оказалось смертельно опасным 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи. Ее слова приводит издание The Sun.
Трейси Френч (Tracy French) утверждает, что небольшое пятно светло-розового цвета появилось на ее лице несколько лет назад. Со временем нарост покрылся тонкими чешуйками и встревожил ее дерматолога: «Да, поначалу казалось, что у нее маленький прыщик, однако позже это переросло в нечто более серьезное».
Женщина не придавала новообразованию значения, пока оно не начало краснеть. Тогда Френч обратилась в больницу, где ее направили на биопсию. Обследование выявило, что у канадки карцинома плоскоклеточная — злокачественная опухоль кожи.
Френч перенесла операцию и избавилась от опасного заболевания. Женщина посоветовала окружающим тщательнее защищать кожу от прямых солнечных лучей и обращаться к врачам при первом появлении странных пятен на теле.
Ранее в августе сообщалось, что жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. В результате ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»). Женщина перенесла две операции, посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии.
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Новости , Lenta.ru
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