Ученые рассказали, какой продукт снизит холестерин

Высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в организме человека существует два типа этого вещества — «хороший» (липопротеины высокой плотности, ЛПВП) и «плохой» (липопротеины низкой плотности, ЛПНП) холестерин. ЛПВП необходим для того, чтобы помочь организму избавиться от избытка ЛПНП, который грозит жировыми отложениями на стенках артерий.

Чтобы снизить уровень холестерина, эксперты рекомендуют ряд изменений в образе жизни, в числе которых отказ от курения, более здоровая диета с большим содержанием фруктов и овощей и меньшим количеством соли, а также физическая активность.

Но наряду с этим существуют определенные продукты, которые способны бороться с высоким уровнем ЛПНП не менее эффективно, чем лекарства. Один из них — красный дрожжевой рис.

Красный дрожжевой рис представляет собой вид ферментированного риса, который популярен в индонезийской кухне.

В течение многих лет он использовался как натуральное средство для снижения уровня холестерина и укрепления здоровья сердца.

В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» — на 21%.

Еще одно восьминедельное исследование при участии 79 человек показало аналогичные эффекты. Было обнаружено, что у добровольцев эксперимента, принимающих 600 мг красного дрожжевого риса в виде пищевой добавки два раза в день, значительно снизился уровень ЛПНП.

Кроме того, по словам ученых, этот продукт также понижает артериальное давление, уровень сахара и оказывает благоприятный эффект при метаболическом синдроме и хроническом воспалении.