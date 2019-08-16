Сладкоежкам не грозит депрессия

Депрессия давно стала одной из самых популярных причин обращения людей к психологам, а порой и к психиатрам. Бешеный ритм современной жизни, постоянные стрессы, недосып, высокие эмоциональные перегрузки — все это, безусловно, повышает риск наступления депрессивного состояния. Однако английские исследователи доказали, что уберечь себя от депрессии все же возможно.

Как ни странно, в этом деле может помочь горький шоколад. Группа ученых из Университетского колледжа Лондона провела эксперимент, в ходе которого собрала данные о нескольких группах людей, анализируя их образ жизни, привычка, а также тягу к сладкому. Результаты исследования показали, что те, кто регулярно включал шоколад в свой рацион подвержены депрессивному расстройству гораздо меньше остальных участников эксперимента.

Речь при этом идет только о горьком шоколаде, чем выше процент содержания какао в сладости, тем больше от нее пользы. Ученые отметили, что помимо антиоксидантов, которые снижают риск воспалительных процессов в организме, горький шоколад также содержит ряд психоактивных веществ, напрямую влияющих на наше настроение. Поэтому умеренное и регулярное потребление шоколада с высоким процентом содержания какао не повредит фигуре и окажет положительное влияние как на физическое, так и на эмоциональное состояние.