Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи назвали ранний симптом будущего инфаркта 

Medical Note 20 минут назад
Фото: Medical Note
Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе выяснили, что одним из первых симптомов появления сердечно-сосудистых недугов является повышенная утомляемость, передает Medicalxpress.
В исследовании приняли участие 625 человек. Средний возраст добровольцев составил 68 лет.
То, насколько быстро люди утомляются, определялось по результатам теста на беговой дорожке.
Так, участникам эксперимента несколько раз в течение десяти лет предлагали в течение пяти минут походить на дорожке со скоростью 2,4 километра в час.
В результате наибольшую утомляемость демонстрировали добровольцы с более высоким сердечно-сосудистым риском. Тяжелее всего прогулка давалась страдающим от лишнего веса и высокого кровяного давления.
«Повышенная утомляемость определенно является одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и высокого риска инфаркта», — отметили исследователи.
В связи с чем специалисты посоветовали не пренебрегать простыми рекомендациями врачей.
«Люди не любят слушать о том, что надо правильно питаться и заниматься спортом. Однако это две самые важные рекомендации, позволяющие избежать массы недугов. Люди, которые способны поддерживать нормальный вес, хороший уровень активности, чувствуют себя менее уставшими и реже имеют проблемы с сердцем и сосудами», — заключила старший автор исследования Дженнифер Шрак.
Medical Note: последние новости
Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт 22-летняя девушка ослепла, приготовив яйца по рецепту из интернета Постоянная усталость женщины оказалась смертельно опасной болезнью
Комментарии
Новости , Джон Хопкинс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мальчик прожил шесть лет без еды
Можно ли вылечить «зеркальную болезнь»1
Как нельзя использовать пищевую соду
Cонливость назвали признаком опасной болезни
Как с помощью газеты проверить здоровье почек3
Видео
02:49
Как с помощью газеты проверить здоровье почек
Народная медицина
03:53
Врач рассказал, сколько меда можно есть в сутки
Народная медицина
02:43
Как связаны больные суставы и интим
ЗОЖ
01:51
Как тело сигнализирует о разрушении печени
Болезни и лекарства
01:07
Почему нельзя наращивать ресницы перед МРТ
ЗОЖ Наука
03:40
Как похудеть на 50 кг за один день
Наука ЗОЖ
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:23
Что говорят о человеке подмышки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение