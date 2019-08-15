Врачи назвали ранний симптом будущего инфаркта

Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе выяснили, что одним из первых симптомов появления сердечно-сосудистых недугов является повышенная утомляемость, передает Medicalxpress.

В исследовании приняли участие 625 человек. Средний возраст добровольцев составил 68 лет.

То, насколько быстро люди утомляются, определялось по результатам теста на беговой дорожке.

Так, участникам эксперимента несколько раз в течение десяти лет предлагали в течение пяти минут походить на дорожке со скоростью 2,4 километра в час.

В результате наибольшую утомляемость демонстрировали добровольцы с более высоким сердечно-сосудистым риском. Тяжелее всего прогулка давалась страдающим от лишнего веса и высокого кровяного давления.

«Повышенная утомляемость определенно является одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и высокого риска инфаркта», — отметили исследователи.

В связи с чем специалисты посоветовали не пренебрегать простыми рекомендациями врачей.