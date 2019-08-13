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Названа самая «неуязвимая» группа крови 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Каролинского института в Швеции назвали самую "сильную" группу крови, обладатели которой более устойчивы к различным заболеваниям. Медики давно ведут исследования, посвященные тому, как группа крови влияет на черты характера и продолжительность жизни.
Исследователи анализировали данные о состоянии 1,1 миллиона человек на протяжении 35 лет. Они выяснили, что обладатели самой "неуязвимой" группы крови реже страдают от проблем с сердцем, мозгом и сосудами. Кроме того, такие люди — чаще всего сильные и активные личности. Они реже заболевают онкологией и сохраняют память до глубокой старости.
Эксперты также отметили, что именно здоровье органов помогает людям оставаться в форме и сохранять ясное сознание. Им также не грозят инфаркт или инсульт — недуги, которые уносят жизни большого количества человек. Из этого можно сделать вывод, что подобные счастливчики живут гораздо дольше.
Больше всего повезло обладателям первой группы крови: эксперты считают, что из-за низкой свертываемости снижается нагрузка на сердце и мозг. Кроме того, люди с этой группой реже страдают психическими заболеваниями.
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