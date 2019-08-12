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Мослекторий расскажет о результатах генетической революции 

Москва24 44 минуты назад
Фото: Москва24
26 августа в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» пройдет лекция по теме «Генетическая революция».
Впервые полное прочтение генома человека состоялось в 2003 году. Это событие стало одним из важнейших открытий в истории человечества. Что же такое геном и какова его структура? Какую информацию несут в себе и передают из поколение в поколение молекулы ДНК? Что такое «наследственность» и «наследственные болезни»? Каким образом тесты ДНК помогают снизить вероятность развития некоторых заболеваний? Можно ли с помощью генетических тестов узнать всю правду о своем происхождении и найти родственников? На эти и другие вопросы ответит сооснователь медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов.
Смотрите лекцию 26 августа в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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