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Ученые признали Оззи Осборна мутантом 

Lenta.ru + ещё 16 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые американской компании Knome, изучающей геном человека, определили, что британский рок-музыкант Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) является генетическим мутантом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на книгу профессора медицинского колледжа штата Индиана Билла Салливана (Bill Sullivan).
Исполнителя пригласили для исследований в 2010 году. Специалисты полагали, что рокер неслучайно сумел дожить до пожилого возраста, несмотря на регулярное чрезмерное употребление наркотических веществ и алкоголя.
По словам Салливана, ученые действительно обнаружили мутацию в генах Осборна. Специалисты полагают, что именно из-за этого музыкант имел склонность к таким вредным привычкам.
«Оззи, определенно, генетический мутант», — заметил автор книги. По его словам, в генах людей есть разные предрасположенности — любовь к сладкому, кофе или даже к определенным сексуальным и политическим предпочтениям.
«После того, как столько лет мы думали, что мыслим самостоятельно и свободно, мы осознали, что большинство, если не все, в нашем поведении, происходит не по собственному желанию», — отметил Салливан.
В апреле Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Тогда Осборн упал у себя в доме в Лос-Анджелесе.
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Новости , Оззи Осборн
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