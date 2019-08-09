В РФ выявлено рекордное за 10 лет число больных раком детей

В 2018 году в России под диспансерным наблюдением находятся 26 955 больных детей со злокачественными новообразованиями. Это следует из данных Росстата («Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями»).

Александр Румянцев. Этот показатель стал рекордным максимумом с 2008 года. При этом такие цифры показывают увеличение диспансерной группы детей, перенесших онкологические заболевания. Об этом рассказал президент «Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России , доктор медицинских наук, профессор, академик РАН

В 2018 году число детей со злокачественными образованиями до 14 лет составило 21 248 человек. Этот показатель на 4,3% превысил данные 2017 года. Еще 5707 детей в возрасте от 15 до 17 лет страдают от раковых заболеваний.

Показатель увеличился на 36,9% по сравнению с 2008 годом. В Росстате пояснили, что речь идет «о всех детях в возрасте от 0 до 17 лет, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года на основании формы федерального статистического наблюдения Минздрава России №7 "Сведения о злокачественных новообразованиях"».