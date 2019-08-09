В России рекордно выросло число больных раком детей

Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России. На диспансерном учете в 2018 году находились более 26,9 тысячи детей. В 2008 году их было 16,6 тысячи, в 2017-м — 25,8 тысячи.

Академик РАН , профессор Александр Румянцев назвал рост этого показателя «позитивным явлением», объяснив, что он отражает увеличение числа детей, находящихся под присмотром врачей, а также об эффективности лечения.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии добавил, что центр контролирует большинство случаев детской онкологии в России. В медучреждении дети получают бесплатное лечение по единым клиническим рекомендациям и протоколам, в том числе с использованием инновационных таргетных препаратов и трансплантации костного мозга, добавил Румянцев. Его слова передает РИА Новости.

Всего, по данным Минздрава, в 2018 году в России было выявлено почти 200 тысяч случаев злокачественных новообразований.