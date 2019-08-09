Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России рекордно выросло число больных раком детей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России. На диспансерном учете в 2018 году находились более 26,9 тысячи детей. В 2008 году их было 16,6 тысячи, в 2017-м — 25,8 тысячи.
Академик РАН, профессор Александр Румянцев назвал рост этого показателя «позитивным явлением», объяснив, что он отражает увеличение числа детей, находящихся под присмотром врачей, а также об эффективности лечения.
Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии добавил, что центр контролирует большинство случаев детской онкологии в России. В медучреждении дети получают бесплатное лечение по единым клиническим рекомендациям и протоколам, в том числе с использованием инновационных таргетных препаратов и трансплантации костного мозга, добавил Румянцев. Его слова передает РИА Новости.
Всего, по данным Минздрава, в 2018 году в России было выявлено почти 200 тысяч случаев злокачественных новообразований.
BFM.RU: последние новости
Названы лучшие виды физической активности для похудения Онищенко дал совет по борьбе с тропическими клопами Австралийские ученые уточнили влияние похмелья на мозг
Комментарии
Новости , Александр Румянцев , Росстат , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ выявлено рекордное число больных раком детей4
Что будет, если пить по бокалу вина в день3
Как дым от пожаров влияет на рак и болезни сердца
Выяснилось, какую группу крови предпочитают комары
Как измерять давление при сердечных проблемах
Видео
02:29
Врачи из Красногорска вернули зрение ветерану
Новости
08:00
Как здоровая женщина годами заражала всех вокруг
Наука
01:44
Как худеть во сне
ЗОЖ
02:50
Опасно ли излучение от компьютера на самом деле
Наука
03:33
Как справиться с гипертонией
Народная медицина
07:53
Названы продукты, вызывающие язву желудка
ЗОЖ
04:24
Что нельзя есть гипертоникам
ЗОЖ
04:36
Какие бананы безопасны на самом деле
ЗОЖ
01:43
В России подорожали валидол и корвалол
Болезни и лекарства
03:19
Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение