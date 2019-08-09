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Названа любимая группа крови комаров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.
По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.
Также на выбор комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма. «Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — заявили ученые.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания. Такое предупреждение в ведомство сделало для россиян, которые собираются провести отпуска в этом регионе.
«Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тропические инфекции нередко протекают в тяжелой форме и сложно поддаются лечению.
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Новости , Роспотребнадзор
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