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12 тысяч россиян заболевают раком из-за вредной работы, сообщает специалист 

Газета.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Около 12 тыс. случаев онкозаболеваний в год в России связаны с профессиональной деятельностью, заявил главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, высокая доля онкологии во всем мире связана с вредными профессиональными факторами.
По его словам, в России регистрируются только 20-30 случаев профессиональных онкологических заболеваний. Он добавил, что реальная цифра, основанная на расчетной доле с учетом количества канцерогенных производств, составляет 8-12 тыс. новых заболеваний в год.
Отмечается, что вредные факторы, связанные с работой устранимы, поэтому следует усилить меры по предотвращению профессионального рака. Это обеспечит снижение смертности от онкозаболеваний.
Ранее сообщалось, что российских врачей будут премировать за выявление рака.
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