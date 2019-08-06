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Назван простой способ затормозить старение мозга 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.
В исследовании приняли участие 10 228 человек, среди которых в период с 1985 по 2013 годы проводили шесть опросов о частоте и социальных контактов с друзьями и родственниками. Добровольцы также проходили тестирование когнитивных способностей, начиная с 1997 года, для выявления симптомов деменции.
Оказалось, что общение с другими людьми в возрасте 60 лет связано со значительно более низким риском развития слабоумия. Вероятность развития деменции у тех, кто общался с друзьями ежедневно, уменьшалась на 12 процентов по сравнению с теми, кто общался с друзьями раз в несколько месяцев.
По словам ученых, продолжительное исследование позволило подтвердить важную роль социальных связей в профилактике слабоумия. Предыдущие работы не могли исключить возможность того, что ухудшение когнитивных функций способствовало меньшему общению с близкими людьми.
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