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Рак кожи можно будет вылечить прививкой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: pxhere.com
Исследователи из Тель-Авивского университета создали прививку против рака кожи. Вакцина представляет собой наночастицы. Они вводятся в кожу и стимулируют работу иммунной системы против клеток меланомы. По мнению ученых, данный метод можно будет использовать в будущем для создания противораковой вакцины для людей.
Израильский онкологический союз и министерство здравоохранения отметили, что в стране каждый год умирает около 210 человек от рака кожи. При этом, у 91% пациентов заболевание было обнаружено на очень ранней стадии. Эксперты уточнили, что болезнь меланомой в Израиле является практически самой низкой в мире, передает stmegi.com.
«ФедералПресс» напоминает, что ученые нашли белок, который противостоит химиотерапии. Однако если его блокировать, рост опухоли можно прекратить.
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