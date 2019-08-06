Рак кожи можно будет вылечить прививкой

Исследователи из Тель-Авивского университета создали прививку против рака кожи. Вакцина представляет собой наночастицы. Они вводятся в кожу и стимулируют работу иммунной системы против клеток меланомы. По мнению ученых, данный метод можно будет использовать в будущем для создания противораковой вакцины для людей.

Израильский онкологический союз и министерство здравоохранения отметили, что в стране каждый год умирает около 210 человек от рака кожи. При этом, у 91% пациентов заболевание было обнаружено на очень ранней стадии. Эксперты уточнили, что болезнь меланомой в Израиле является практически самой низкой в мире, передает stmegi.com.

«ФедералПресс» напоминает, что ученые нашли белок, который противостоит химиотерапии. Однако если его блокировать, рост опухоли можно прекратить.