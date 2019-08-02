Ученые нашли способ лечения злокачественных опухолей

Обнаружен способ, с помощью которого можно предотвратить уничтожения иммунной системы раковой опухолью. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета в Америке.

Так, ученые нашли механизм, блокировка которого поможет начать лечение опасных злокачественных образований.

Эксперты пересадили мышам злокачественные ткани человека, а затем заблокировали белок CD24. Это позволило иммунным клеткам животного самим атаковать раковую опухоль.

Именно этот белок в нормальном состоянии "пугает" иммунные клетки как-бы сигнализируя "не ешь меня".

Оказалось, что многие опасные виды рака способствуют увеличению количества этого белка. А иммунные клетки воспринимают этот белок с помощью рецептора SIGLEC-10. Когда ученые заблокировали эту "связку", иммунные клетки перестали "бояться" и начали атаку на раковые клетки.

Ученые отметили, что даже рак яичников и трижды негативный рак молочной железы, практически не поддающиеся лечению, понесли ущерб от блокирования этого механизма.

По словам экспертов, кроме белка CD24 существуют также белки CD47, PD-L1 и субъединица бета-2-микроглобулина, которые способствуют росту рака.