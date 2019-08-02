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Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться 

Мир24 7 часов назад
Фото: Мир24
Медики назвали болезни, с которыми не рекомендуется купаться в водоемах. Опасность представляют заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и эпилепсия, пишет Life со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что при купании и так возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.
Также специалисты запрещают купаться в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это представляет большую опасность для жизни, пьяный человек чаще получает травмы и попадает в несчастные случаи.
«Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестает ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется», — рассказали в ведомстве.
Ранее американские ученые поставили под сомнение пользу морских купаний. По их мнению, морская вода меняет состав микробиома кожи. Эффект сохраняется до суток и может заметно ослабить иммунитет.
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