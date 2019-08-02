Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться

Медики назвали болезни, с которыми не рекомендуется купаться в водоемах. Опасность представляют заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и эпилепсия, пишет Life со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что при купании и так возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.

Также специалисты запрещают купаться в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это представляет большую опасность для жизни, пьяный человек чаще получает травмы и попадает в несчастные случаи.

«Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестает ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется», — рассказали в ведомстве.

Ранее американские ученые поставили под сомнение пользу морских купаний. По их мнению, морская вода меняет состав микробиома кожи. Эффект сохраняется до суток и может заметно ослабить иммунитет.