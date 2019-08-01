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Орехи влияют на половую функцию у мужчин 

Yellmed 6 часов назад
Фото: Yellmed
Специалисты из Научно-исследовательского центра в Испании установили связь между качеством интимной жизни и употреблением орехоплодных культур, пишет MedicalNewsToday.
Эректильная дисфункция — это невозможность достижения и поддержания эрекции, достаточной для совершения полового акта. Заболевание чаще поражает пожилых мужчин, однако может наблюдаться и у молодых.
Недостаточная физическую активность, стрессы, употребление большого количества алкоголя, избыточный вес и нездоровой рацион питания повышают риск развития эректильной дисфункции. Поэтому исследователи связывают средиземноморскую диету с более низкой вероятностью появления недуга.
Чтобы изучить влияние другой диеты на сексуальную функцию, ученые привлекли 83 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Все участники эксперимента придерживались западного стиля питания, который, в отличие от средиземноморского, означает мало фруктов, овощей и много животных жиров.
Добровольцев случайным образом разделили на две группы: половина участников ежедневно добавляла к своему привычному рациону по 60 граммов смеси из грецких орехов, фундука и миндаля. Специалисты наблюдали за изменениями на протяжении более трех месяцев.
Было установлено: у мужчин, которые употребляли смесь орехов, значительно усилились сексуальное желание и удовольствие при эякуляции. Кроме того, «ореховая комбинация» улучшила качество спермы. У второй половины участников эксперимента такого прогресса не наблюдалось.
Эксперты отмечают: орехи являются источником антиоксидантов и аргинина — соединения, благоприятно влияющего на сердечно-сосудистую систему. Ведь нарушение кровообращения провоцирует проблемы с эрекцией.
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