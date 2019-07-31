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Медики назвали первый признак алкоголизма 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 часов назад
Врачи установили первый признак развития у человека алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание MedikForum.
По словам медиков, если у человека трясутся руки после употребления спиртных напитков, это должно стать поводом для беспокойства. Такое происходит, когда организм пытается вывести алкоголь самостоятельно.
Также причиной трясущихся рук может стать недостаточное количество дофамина — гормона, который ответственен за положительные эмоции, или печеночная недостаточность, возникающая при злоупотреблении алкоголем.
Однако специалисты напомнили, что это явление не всегда возникает при алкоголизме. При обнаружении симптома рекомендуется обратиться за медицинской помощью.
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