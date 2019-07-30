Специалисты назвали основные признаки профессионального выгорания

Эмоциональная истощённость, негативное отношение к профессии и снижение общей работоспособности — основные симптомы профессионального выгорания, пришли к выводу сотрудники НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова. Об этом пишет RT.

«Выгорание — следствие профессионального стресса. Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворённости в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера», — уточнили эксперты.

В частности, эмоциональная истощённость может проявляться в негативных установках по отношению к окружающим, себе, своей работе и жизни в целом. Отрицательное восприятие профессии характеризуется в первую очередь циничным отношением к труду, высокой конфликтностью и формальностью контактов с окружающими. О падении работоспособности может свидетельствовать снижение чувства ценности своей деятельности и профессиональной самооценки, что приводит к безразличию к работе.

По мнению экспертов, выгоранию наиболее подвержены молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет. Это явление, по их данным, чаще всего встречается среди врачей, учителей, полицейских, пилотов и социальных работников.