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В вине нашли лекарство от тревоги и депрессии 

Мир24 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Компоненты, присутствующие в красном вине, оказались эффективны для лечения психических расстройств, выяснили ученые из университета Буффало (США).
Речь идет о ресвератроле — природном антиоксиданте, которым насыщена кожура винограда.
Ученые провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. Грызуны проявляли признаки тревожного и депрессивного поведения, когда получали слишком большое количество кортикостерона — гормона, регулирующего реакцию организма на стресс.
Оказалось, что этот гормон высвобождал фермент PDE4 (фосфодиэстераза 4), который и был истинной причиной проявления симптомов, сообщает Neuropharmacology.
Ресвератрол же ингибировал (подавлял) PDE4 и улучшал состояние подопытных.
«Ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами»,
— сделали вывод авторы исследования.
Но у данного способа проявился и существенный недостаток.
Мышам давали дозу ресвератрола, эквивалентную 10 мг на килограмм массы тела.
Человеку весом 70 кило потребуется 700 мг ресвератрола, а это значит, что ему придется выпить около 350 бокалов красного за один раз (в одной порции вина содержится примерно 2 мг целебного вещества). Такое количество приведет к летальному исходу.
Тем не менее, исследование может указать на принципиально новый метод лечения психических расстройств.
Ученые отметили, что современные лекарства от депрессии направлены на изменение функций серотонина и норадреналина в головном мозге, а не на блокирование ферментов, и эффективны лишь для одной трети пациентов.
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