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Врачи назвали вызывающие рак хронические болезни 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: depositphotos.com
Врачи предупредили о хронических заболеваниях, которые категорически нельзя запускать, поскольку они приводят к злокачественным образованиям. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».
Специалисты отметили, что в список заболеваний вошли гастрит с пониженной кислотностью и язва желудка, гепатиты В и С, мастопатия и эрозии и дисплазия, то есть неправильное развитие тканей. По словам медиков, при данных хронических болезнях у человека иммунитет снижен, в результате чего организм уязвим к клеточным повреждениям, которые приводят к развитию злокачественных опухолей.
Согласно данным РИА ФАН, развитие рака также провоцируют запущенные хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра. Первыми признаками развития рака назвали появление новых ощущений. На фоне хронических недугов у человека наблюдают снижение аппетита, постоянную слабость, резкое похудение, высокую температуру и эмоциональную подавленность.
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