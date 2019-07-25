Врачи назвали вызывающие рак хронические болезни

Врачи предупредили о хронических заболеваниях, которые категорически нельзя запускать, поскольку они приводят к злокачественным образованиям. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».

Специалисты отметили, что в список заболеваний вошли гастрит с пониженной кислотностью и язва желудка, гепатиты В и С, мастопатия и эрозии и дисплазия, то есть неправильное развитие тканей. По словам медиков, при данных хронических болезнях у человека иммунитет снижен, в результате чего организм уязвим к клеточным повреждениям, которые приводят к развитию злокачественных опухолей.

Согласно данным РИА ФАН, развитие рака также провоцируют запущенные хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра. Первыми признаками развития рака назвали появление новых ощущений. На фоне хронических недугов у человека наблюдают снижение аппетита, постоянную слабость, резкое похудение, высокую температуру и эмоциональную подавленность.