Ученые назвали необычный способ распознать скорую смерть

Потеря обоняния в немолодой возрасте или его ухудшение может являться одним из признаков скорой смерти человека. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета.

Специалисты провели исследование, в рамках которого разработали тест: добровольцам необходимо было различить 13 непохожих друг на друга запахов. Всего в эксперименте приняли участие 1774 человека от возрасте от 40 до 90 лет. После прохождения этого теста они продолжали находиться под наблюдением врачей еще десять лет.

В последующем наблюдения показали, что чем меньше запахов во время теста распознал конкретный человек, тем была выше вероятность его смерти. Так, каждый неверный ответ увеличивал эту вероятность на 8%, пишет РЕН. ТВ.