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Ученые назвали необычный способ распознать скорую смерть 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Потеря обоняния в немолодой возрасте или его ухудшение может являться одним из признаков скорой смерти человека. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета.
Специалисты провели исследование, в рамках которого разработали тест: добровольцам необходимо было различить 13 непохожих друг на друга запахов. Всего в эксперименте приняли участие 1774 человека от возрасте от 40 до 90 лет. После прохождения этого теста они продолжали находиться под наблюдением врачей еще десять лет.
В последующем наблюдения показали, что чем меньше запахов во время теста распознал конкретный человек, тем была выше вероятность его смерти. Так, каждый неверный ответ увеличивал эту вероятность на 8%, пишет РЕН. ТВ.
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