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Клещ впился в глаз электрику 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Из глаза жителя американского штата Кентукки извлекли клеща. Об этом сообщает издание The Independent.
Во время работы на лесоповале электрик Крис Прейтер (Chris Prater) почувствовал, что в глаз что-то попало. Он решил, что это опилки, и промыл глаз, но не стал обращаться за медицинской помощью.
«Дело в том, что мне очень не хотелось идти к доктору, — объясняет мужчина. — Я рассудил, что если там что-то есть, оно само выйдет».
Дискомфорт не исчез, поэтому Прейтер решил сходить к оптометристу. Специалисту хватило одного взгляда, чтобы понять, в чем проблема. «Я знаю, что у тебя в глазу, — сказал он. — Это клещ». «Это меня немного напугало, — вспоминает электрик. — Я наклонился, посмотрел на него и поинтересовался, не шутит ли он». «Нет, — ответил врач. — У тебя там черноногий или какой-то другой клещ».
Специалист извлек паразита под местным обезболиванием при помощи специальных щипцов. «Он ухватился за него, потянул, и клещ с тихим чпоком отлепился от глаза», — говорит Прейтер. После процедуры мужчине прописали антибиотики и стероидные капли.
В 2018 году сообщалось, что в глазу жителя индийского штата Карнатака обнаружили нитчатку Баркрофта длиной 15 сантиметров. Врач извлек паразита при помощи специального пинцета.
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