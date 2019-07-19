Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины в 3 раза

Филиппинец Ромуло Пилапил рассказал о своей загадочной болезни в интервью Daily Mail.

У 56-летнего мужчины воспалилось лицо, увеличившись в размерах в три раза. Все началось около трех лет назад, когда он обратился в больницу с жалобами на насморк и зуд в глазах.

Врачи тогда решили, что у него воспаление пазух носа и отпустили его домой, прописав ему лечение. Однако спустя две недели состояние мужчины резко ухудшилось, а лицо начало воспаляться.

Daily Mail

Удивленные врачи отправили его на осмотр в столицу, однако у семьи не хватило на поездку денег. Через некоторое время мужчина перестал видеть из-за сильно распухших век.

Филиппинцу пришлось бросить работу, а его дети пытаются заработать, по очереди ухаживая за больным отцом.

Мужчина не получал помощи от врачей с 2018 года, когда ему порекомендовали обратиться в крупную больницу. Родственники надеются, что общественность сможет помочь