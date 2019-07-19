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Опровергнута польза кофе в борьбе с раком 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе не снижает риск развития рака или смерти от онкологического заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали данные о 46 тысячах людей, которым был диагностирован рак, включая около семи тысяч человек, умерших от болезни. Генетическую информацию и предпочтения в пище сравнили с данным обследования 270 тысяч людей, которые никогда не болели онкологическими заболеваниями. Рассматривались опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы. Было обнаружено, что кофе не увеличивает и не уменьшает заболеваемость.
По словам ученых, хотя имеются работы, показывающие, что употребление кофе снижает вероятность развития колоректального рака, также есть данные, что люди с генетической предрасположенностью к любви к кофе чаще страдают от этого типа онкологического заболевания. Подобное несоответствие указывало на необходимость дополнительных исследований. Новая работа продемонстрировала, что склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска, ни способом защиты от рака.
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