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Бактерии заживо съели искупавшегося в море мужчину 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американец умер спустя два дня после заражения бактериями, которые уничтожают живые ткани организма. Об этом сообщает Metro.
Отмечается, что трагическое событие произошло в штате Флорида. После купания 66-летний мужчина обнаружил на теле красное пятно, которое вскоре почернело. Через некоторое время у него подскочила температура.
Уточняется, что в больнице его лечили от стафилококка, однако это его не спасло. Американец умер спустя два дня от заражения крови и повреждения внутренних органов.
После вскрытия врачи обнаружили, что гражданин США был заражен бактериями Vibrio vulnificus, которые после попадания в открытые раны поглощают ткани. Кроме того, бактерии живут в соленой воде.
Родственники погибшего рассказали, что у мужчины не было открытых ран, но был ослабленный иммунитет, поскольку он недавно поборол рак.
Медики добавили, что от этих же бактерий в другой местной больнице скончалась 12-летняя девочка.
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