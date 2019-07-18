Бактерии заживо съели искупавшегося в море мужчину

Американец умер спустя два дня после заражения бактериями, которые уничтожают живые ткани организма. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что трагическое событие произошло в штате Флорида. После купания 66-летний мужчина обнаружил на теле красное пятно, которое вскоре почернело. Через некоторое время у него подскочила температура.

Уточняется, что в больнице его лечили от стафилококка, однако это его не спасло. Американец умер спустя два дня от заражения крови и повреждения внутренних органов.

После вскрытия врачи обнаружили, что гражданин США был заражен бактериями Vibrio vulnificus, которые после попадания в открытые раны поглощают ткани. Кроме того, бактерии живут в соленой воде.

Родственники погибшего рассказали, что у мужчины не было открытых ран, но был ослабленный иммунитет, поскольку он недавно поборол рак.

Медики добавили, что от этих же бактерий в другой местной больнице скончалась 12-летняя девочка.