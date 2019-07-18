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Раскрыта смертельная опасность лекарства от старения 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Питтсбургского университета в США пришли к выводу, что усиление активности специфичных генов, способствующих долголетию, может быть связано с увеличением восприимчивости к инфекциям и стрессу. По словам ученых, результаты их исследования парадоксальны, поскольку гены, которые способствуют замедлению старости, обычно помогают организму справиться со стрессом. Об этом сообщает издание Science News.
Специалисты обнаружили, что ген, производящий белок TCER-1, увеличивает продолжительность жизни у круглых червей Caenorhabditis elegans и необходим для формирования яиц и здорового потомства. Ожидалось, что удаление гена сделает животных более восприимчивыми к инфекциям, однако вместо этого нематоды боролись с патогенами вдвое дольше, чем организмы с неповрежденным TCER-1. Кроме того, они лучше справлялись с действием таких стрессовых факторов, как тепло и радиация.
Черви, у которых производилось больше белка TCER-1, могли преодолеть снижение фертильности, вызванной действием инфекции, однако при этом нематоды быстрее поражались инфекцией. Это указывает на то, что нормально функционирующий ген подавляет иммунную систему, перенаправляя нужные для нее ресурсы на воспроизводство потомства.
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