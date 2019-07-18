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Шведские медики предупреждают о новой болезни, которая может передаваться через клещей 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Список болезней, переносчиками которых выступают клещи, может пополниться еще одной. Помимо энцефалита и боррелиоза, к которым может привести укус этого насекомого, шведские медики предупреждают дачников и всех отправляющихся отдыхать на природу об опасности такой болезни, как бабезиоз. Это инвазионное, трансмиссивное заболевание животных и человека. Его вызывают паразиты, присутствующие в кровяных тельцах. В Швеции они передаются через клещей.
"Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, — ломота и повышенная температура", — рассказывает старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон в интервью Шведскому радио.
Если человек в целом здоров, симптоматика может быстро пройти сама. Однако опасность состоит в том, что паразиты могут оставаться в организме еще несколько лет. Если иммунная система недостаточно сильна, не исключен даже летальный исход, предупреждает специалист.
Для защиты от бабезиоза действуют те же рекомендации, что в отношении энцефалита и боррелиоза: заправленные в сапоги длинные штаны и тщательный осмотр по возвращении с прогулки на природе с тем, чтобы максимально быстро удалить с тела оказавшихся на нем клещей.
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