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Названа причина 90% онкологических заболеваний 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
90% онкологических заболевание возникают из-за курения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования Роспотребнадзора.
Помимо рака, курение повышает риск развития хронического бронхита, эмфиземы. коронарной болезни, импотенции.
При этом, у людей, начавших курить с 15-летнего возраста, рак возникает в 5 раз чаще, чем у тех, кто пристрастился к табаку после 25 лет. Кроме того, продолжительность жизни курильщика сокращается на 20-25 лет.
Однако, те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни некурящих людей.
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