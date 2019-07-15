Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден новый способ борьбы с вредными привычками 

Суть событий 2 часа назад
Фото: Суть событий
Они пришли к выводу, что пагубные пристрастия тесно связаны с тем, что человек ежедневно видит перед собой.
Исследователи из Плимутского университета установили, что возможность каждый день наблюдать из окон часть парка или сада снижает тягу к вредной пище, алкоголю и никотину. Они провели эксперимент, в ходе которого проанализировали, в какой местности живут участники эксперимента и какие вредные привычки они имеют. Это позволило им сделать вывод, что растения настраивают на ведение более здорового образа жизни.
Объясняется это тем, что вид растений успокаивающе воздействует на человека. А, по мнению специалистов, чем меньше негатива испытывают люди, тем меньше их тянет к вредным продуктам питания и разного рода стимуляторам, пишет EutekAlert.
Суть событий: последние новости
«Уход за мозгом» Врачи назвали «несерьезный» признак диабета, на который стоит обратить внимание Всего шесть печенек: медики выяснили, как уберечься от рака и диабета
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики выяснили, как не впасть в маразм1
Почему не стоит доверять мифам об аллергии1
Обнаружена удивительная для организма польза солнца1
Как помочь человеку при инфаркте2
Как распознать плохого психотерапевта
Видео
00:55
Лекарства, которые надо немедленно выбросить
Болезни и лекарства
00:58
Врач объяснил, как избежать рака простаты
Болезни и лекарства
04:46
Как ускорить обмен веществ
ЗОЖ
04:40
Ученые посоветовали есть насекомых
Новости ЗОЖ
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
04:07
Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
Болезни и лекарства
10:08
Почему врачи против арбузов до середины августа
ЗОЖ
11:48
Чем метеозависимым людям грозят перепады давления
Наука
01:22
Как практикуются начинающие хирурги
Наука
24:07
Как отказ от прививок может вернуть Средневековье
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение