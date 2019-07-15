Найден новый способ борьбы с вредными привычками

Они пришли к выводу, что пагубные пристрастия тесно связаны с тем, что человек ежедневно видит перед собой.

Исследователи из Плимутского университета установили, что возможность каждый день наблюдать из окон часть парка или сада снижает тягу к вредной пище, алкоголю и никотину. Они провели эксперимент, в ходе которого проанализировали, в какой местности живут участники эксперимента и какие вредные привычки они имеют. Это позволило им сделать вывод, что растения настраивают на ведение более здорового образа жизни.

Объясняется это тем, что вид растений успокаивающе воздействует на человека. А, по мнению специалистов, чем меньше негатива испытывают люди, тем меньше их тянет к вредным продуктам питания и разного рода стимуляторам, пишет EutekAlert.