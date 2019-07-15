Медики выяснили, как не впасть в маразм

Люди, имеющие высокую предрасположенность к развитию деменции, реже страдают от этой болезни, если ведут здоровый образ жизни. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании, Австралии, Германии и США.

В эксперименте приняли участие 500 тысяч человек в возрасте от 49 до 69 лет. Они сдали ряд анализов, а также заполнили опросник, в котором указывали данные о своем рационе, физической активности, вредных привычках и многом другом.

Участников разделили на группы по данным показателям. Некурящих, умеренно употреблявших алкоголь, физически активных и употребляющих здоровую пищу (то есть соответствовавшим трем или четырем параметрам) оказалось 68,1 процента. За ними расположились люди, соответствовавшие двум параметрам — 23,6 процента. Также выяснилось, что ведущих нездоровый образ жизни или соответствующих только одному параметру было 8,2 процента.

Результаты исследования показали, что переход на здоровый образ жизни людям с высокой предрасположенностью к деменции позволит сократить количество заболевших примерно на 0,8 процента, пишет издание JAMA Network.