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Фобии и страхи: названо самое пугающее животное 

Мир24 8 часов назад
Зоофобия — непреодолимый страх перед каким-либо животным — одно из самых распространенных тревожных расстройств. В той или иной степени оно затрагивает примерно 6% населения земного шара.
Чувство страха может показаться иррациональным, но на самом деле эта инстинктивная реакция помогает нам выжить, выяснили психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета (Чехия).
Они провели исследование, чтобы выяснить, каких живых существ люди считают самыми страшными и отталкивающими, сообщает British Journal of Psychology.
В эксперименте приняли участие 1800 взрослых людей (средний возраст — 33 года). Им показали фотографии двух десятков животных и попросили оценить свой испуг и отвращение по пятибалльной шкале.
В результате «почетное» первое место заняли пауки: 4,39 балла за страх и 4,47 за отвращение.
На второй строчке оказались ядовитые змеи: 4,34 балла за страх.
«Почти 19 процентов испытуемых сообщили о крайнем страхе или ужасе при виде паука, а 10 процентов испытуемых дали самый высокий балл страха изображению гадюки», — подытожили исследователи.
Именно эти существа, опасные для людей, являются самыми многочисленными и распространенными во всех участках земного шара.
На третье место участники поместили быков: 3,84 очка.
Меньше всего группу напугали улитки (1,15), рыбы (1,15) и кошки (1,24).
Самыми отвратительными существами, по мнению участников исследования, стали паразиты, особенно солитер (4,83 балла), вошь (4,83) и круглый червь (4,79). Авторы пояснили, что все эти существа могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как тиф, цистицеркоз и аскаридоз.
В целом только девять из 24 животных получили высокие баллы по обеим шкалам (страха и отвращения): тараканы, ядовитые и неядовитые змеи, вши, круглые черви, пауки, солитеры, осы и опарыши.
Ученые сделали вывод, что существует два типа фобий, которые помогают людям защищаться от опасности.
Один из них (боязнь пауков, змей и быков) заставляет нас держаться подальше от существ, которые могут покалечить. Другая фобия, представленная нашим отвращением перед ленточными червями, вшами и круглыми червями, помогает избежать заражения болезнями.
«Страх служит определенной цели — в том числе, чтобы защитить нас от существ, которые могут укусить нас во время сна или заразить нас изнутри», — подчеркнули авторы.
Отметим, что среди фобий встречаются и весьма необычные. Так, житель Великобритании начал бояться собственного отражения в зеркале после тяжелого нервного срыва. По его словам, видя свое лицо, он вспоминает все свои ошибки и неудачи — в результате у мужчины начинаются панические атаки и приступы ненависти к себе.
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