У деревенских детей IQ выше, чем у городских

Специалисты считают, что плохая экология влияет на ребенка еще до его рождения. Разумеется, не лучшим образом.

Удручающие результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовал журнал Environmental Research. Ученые обследовали больше тысячи детей, рожденных в одном и том же округе штата Теннесси. Оказалось, что дети, родившиеся в сельской местности, имеют IQ выше, чем их городские сверстники. Причины такого явления ученые видят в экологической обстановке.

Чем чище был воздух в месте, где были зачаты дети и где мать их вынашивала, тем выше были их интеллектуальные способности. Основной вред развитию детского интеллекта наносили частицы под названием РМ10 — они очень мелкие и легко попадают внутрь организма матери, воздействуя на плод.

«Мы обнаружили, что в раннем возрасте IQ у детей, подвергшихся большему воздействию РМ10 во время внутриутробного развития, был понижен», — говорит доктор Кристин Лофтус, глава исследования.

Главные источники зловредных частиц — электростанции, промышленные объекты (металлургические заводы, заводы по переработке нефти), автомобили (и легковые, и грузовые), аэропорты, железные дороги. Дорожная пыль в регионах с развитой промышленностью и высоким автомобильным трафиком — чистый яд.

«РМ10 могут вызывать воспалительные процессы в плаценте, мешая ей правильно функционировать. Плод в результате недополучает питательные вещества и кислород, — говорит доктор Лофтус. — Или же частицы проникают напрямую в развивающийся мозг, повреждая ДНК».

Но не все так безнадежно. Чтобы снизить вред от воздействия РМ10, будущей маме необязательно собирать чемоданы и уезжать в деревню (хотя было бы неплохо). Достаточно следить, чтобы в рационе было достаточно продуктов, богатых фолиевой кислотой. Это вещество способно предотвратить внутриутробные деформации позвоночника и дефекты развития мозга плода. И, конечно, не забывать об общей сбалансированности рациона. Антиоксиданты и витамины снижают стресс, который организм испытывает из-за плохой экологии.