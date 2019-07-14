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У деревенских детей IQ выше, чем у городских 

WDay.ru 33 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты считают, что плохая экология влияет на ребенка еще до его рождения. Разумеется, не лучшим образом.
Удручающие результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовал журнал Environmental Research. Ученые обследовали больше тысячи детей, рожденных в одном и том же округе штата Теннесси. Оказалось, что дети, родившиеся в сельской местности, имеют IQ выше, чем их городские сверстники. Причины такого явления ученые видят в экологической обстановке.
Чем чище был воздух в месте, где были зачаты дети и где мать их вынашивала, тем выше были их интеллектуальные способности. Основной вред развитию детского интеллекта наносили частицы под названием РМ10 — они очень мелкие и легко попадают внутрь организма матери, воздействуя на плод.
«Мы обнаружили, что в раннем возрасте IQ у детей, подвергшихся большему воздействию РМ10 во время внутриутробного развития, был понижен», — говорит доктор Кристин Лофтус, глава исследования.
Главные источники зловредных частиц — электростанции, промышленные объекты (металлургические заводы, заводы по переработке нефти), автомобили (и легковые, и грузовые), аэропорты, железные дороги. Дорожная пыль в регионах с развитой промышленностью и высоким автомобильным трафиком — чистый яд.
«РМ10 могут вызывать воспалительные процессы в плаценте, мешая ей правильно функционировать. Плод в результате недополучает питательные вещества и кислород, — говорит доктор Лофтус. — Или же частицы проникают напрямую в развивающийся мозг, повреждая ДНК».
Но не все так безнадежно. Чтобы снизить вред от воздействия РМ10, будущей маме необязательно собирать чемоданы и уезжать в деревню (хотя было бы неплохо). Достаточно следить, чтобы в рационе было достаточно продуктов, богатых фолиевой кислотой. Это вещество способно предотвратить внутриутробные деформации позвоночника и дефекты развития мозга плода. И, конечно, не забывать об общей сбалансированности рациона. Антиоксиданты и витамины снижают стресс, который организм испытывает из-за плохой экологии.
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