Ухудшение зрения является признаком смертельной болезни

Плохое зрение свидетельствует о серьёзных заболеваниях — вплоть до опухоли головного мозга или инсульта. Об этом рассказала единственный нейроофтальмолог Пермского края Ольга Половинкина.

По её словам, часто пациенты жалуются на проблемы со зрением, а в итоге оказывается, что патологий глазного дна нет. В этом случае человека направляют к неврологу для дальнейшего обследования.

Если врач понимает, что заболевание связано не с глазом, а, к примеру, с орбитой, средней черепной ямкой или корой, то уже подключается нейроофтальмолог — специалист, работающий на стыке офтальмологии и неврологии, — пояснила врач порталу «Волжская новь».

Иногда резкое снижение зрения может указывать на опухоль головного мозга. Случается, что проблемы с глазами указывают на заболевание вообще другой области. К примеру, связанное с эндокринной системой.

Тревожными симптомами являются ухудшение бокового зрения, преходящая слепота, двоение. Особенно надо насторожиться при одностороннем выпадении зрения — когда видит только один глаз.

Ранее News.ru писал о том, что лазерная коррекция зрения считается панацеей от близорукости. Но врачи бьют тревогу — «легкий способ» прозреть иногда портит глаза окончательно. Человек остается почти слепым, теряет трудоспособность.