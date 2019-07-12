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Найден способ исключить отказ сердца, диабет и рак 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Shutterstock
Ученые Университета Дьюка в США продемонстрировали, что снижение количества потребляемых ежедневно калорий примерно на 300 в день значительно улучшает состояние сердца и снижает риск заболеваний кровеносной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 218 здоровых взрослых людей в возрасте до 50 лет. В течение первого месяца испытаний добровольцы принимали пищу три раза в день, что позволило на четверть сократить количество калорий. При этом они выбирали один из шести планов питания, исходя из культурных предпочтений и потребностей. Затем участникам предложили придерживаться данного режима питания в течение двух лет. В среднем, им удалось добиться снижения потребления калорий на 12 процентов.
Результаты показали, что добровольцы сбросили примерно 10 процентов веса, при этом большая часть приходилась на жировую ткань. Кроме того, снизилось число биомаркеров, связанных с высоким риском метаболических заболеваний и хронических воспалений, способствующих развитию рака, сердечно-сосудистых заболеваний и снижению когнитивных функций.
По словам ученых, даже те люди, которые имеют здоровый вес или пару лишних килограммов, могут улучшить уровень холестерина, кровяное давление, уровень сахара в крови и другие показатели.
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