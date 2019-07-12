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Женщина тайно поехала на операцию по удалению жира и умерла 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница филиппинского острова Негрос втайне от семьи поехала на липосакцию и умерла. Об этом пишет информационный портал Coconuts.
3 июля 43-летняя Нори Бобадилла (Nory Bobadilla), мать пятерых детей, приехала в клинику города Манилы на процедуру по удалению лишнего жира. По данным полиции, в середине операции женщина перестала дышать. Врачи Клодин Роура (Claudine Roura) и Катрина Булсеко (Katrina Bulseco) тщетно пытались вернуть пациентку к жизни.
Бобадиллу перевезли в больницу города Паранаке и поместили в отделение интенсивной терапии. Там она впала в кому и 6 июля умерла. Медики связались с родственниками пациентки и сообщили о случившемся. Один из ее детей подчеркнул в разговоре с журналистами, что мать никому не сказала, зачем она едет в Манилу.
Клинику, в которой оперировали филиппинку, закрыли. Доктора покрыли все расходы по госпитализации и похоронам Бобадиллы и выразили семье соболезнования. Родные подали на врачей иск в суд. По делу ведется расследование.
В январе сообщалось, что в Китае мать двоих детей отправилась на операцию по увеличению груди втайне от семьи и скончалась на хирургическом столе. Китаянке неожиданно стало плохо во время процедуры забора жира из ноги. Пульс находящейся в состоянии наркоза женщины начал резко падать, она перестала дышать. Точная причина смерти пациентки неизвестна.
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