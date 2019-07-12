Женщина из-за ошибки ЭКО родила чужих детей

Анни и Ашот Манукян из Калифорнии подали в суд на Лос-Анджелесскую клинику лечения бесплодия. Они считают, что их эмбриона имплантировали другой женщине, которая из-за ошибки при ЭКО родила двоих детей от разных матерей. Об этом сообщило издание Metro.

Как считает пара, их эмбриона по ошибке имплантировали женщине из Нью-Йорка, которая родила их сына и еще одного мальчика, эмбрионы которого принадлежат другой паре.

В иске Манукян описали предполагаемую ошибку, произошедшую в результате процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО) в Лос-Анджелесской клинике лечения бесплодия CHA Fertility Center. Отмечается, что речь идет о перепутанных эмбрионах трех отдельных пар, которые обратились в Центр.

После проведенного судебного разбирательства Анни и Ашот получили право опеки над их сыном. Сейчас пара требует компенсации и назначения штрафных убытков от клиники. Пара поженилась в 2012 году и никак не могла завести детей, поэтому обратилась в клинику. Они потратили 100 тысяч долларов на оплату врачей, медикаменты, лабораторные и транспортные расходы, пишет New York Post.

Самой Анни Манукян также ошибочно имплантировали один чужой эмбрион. В исковых документах сказано, что эта попытка оплодотворения не удалась.

Также подали иск в суд на CHA Fertility Center супруги из Нью-Йорка после того, как у них родились двое мальчиков от эмбрионов другой пары. После процедуры ЭКО паре, которые в иске указаны как А. П. и Ю. З., сообщили, чтo были получены эмбрионы женскогo полa, однако у них родились мальчики. Как показал тест ДHK, сделанный позже, новорожденныe дети никак не связаны с парой.

В итоге супруги были вынуждены отдать мальчиков их генетическим родителям, которые также проходили лечение в этом Центре.